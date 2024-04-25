Pera Müzesi'nde Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılına özel konser düzenlenecek

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla "Beethoven'dan Prokofiev'e: Müzikal Bir Yolculuk" adlı konser, Pera Müzesi'nde dinleyiciyle buluşacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, konser, oryantalist resim koleksiyonundan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin yer aldığı katta, 4 Mayıs saat 19.30'da düzenlenecek.

Keman virtüözü Boris Belkin'in öğrencisi Mina Aoki-Girardelli'nin, piyanist Çağdaş Özkan ile vereceği konserde, farklı dönemlerden başyapıtlar dinleyicilerin beğenisine sunulacak.