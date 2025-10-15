Pera Müzesi’nden ücretsiz sergi turları

Yunis ALAÇAM

İstanbul Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılında İBB Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlediği özel rehberli turlarla ziyaretçilerini koleksiyon sergilerinin zengin dünyasına davet ediyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek ücretsiz turlar, geniş bir kültürel yelpazeyi keşfetme fırsatı sunuyor.

Kütahya’nın hünerli ustası Minas Avramidis’in eserlerini odağına alan ‘Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikâyesi’ başlıklı sergisine gerçekleştirilecek ‘Sıradışı Minas Rehberli Sergi Turu’, bugün saat 17.00’de düzenlenecek ve 30 dakika sürecek.

‘Pera Müzesi Koleksiyon Sergilerinde Bir Yolculuk’ başlıklı turda ise ziyaretçiler, müzenin ‘Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar’, ‘Osman Hamdi Bey’, ‘Ağırlık ve Ölçü Sanatı’ ve ‘Sıradışı Minas’ başlıklı koleksiyon sergileri arasında 16 Ekim’de saat 17.00’de 1,5 saatlik bir keşif yolculuğuna çıkacak. Turlara katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.