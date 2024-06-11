Perakende satışlarda düşüş hızlandı

Mart ayının ardından nisan ayında da perakende satışlarda aylık olarak düşüş kaydedildi. Yıllık bazda ise perakende satışlarda 1,5 yılın en yavaş artışı izlendi. Elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5,7 ile sert düşüş kaydetti.

Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 2,5, perakende satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi. Ticaret satış hacmi bir mart ayına kıyasla ise yüzde 4,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

ELEKTRİKLİ EŞYA VE MOBİLYADA SERT DÜŞÜŞ



Alt kırılımlara bakıldığında elektrikli eşya ve mobiya satışları geçen aya göre yüzde 5,7 düşüş kaydetti. Onu yüzde 3,9 ile bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları takip etti. Geçen ay pozitif yönlü katkı yüzde 0,7 artış ile gıda, içecek ve tütün kaleminde yaşandı.