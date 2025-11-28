Perakendeciler duyurdu: Bazı marketlerde ete yıl sonuna kadar zam gelmeyecek

Ekonomik krizin derinleştiği, temel gıda ürünlerine peş peşe zamların geldiği bir dönemde İstanbul Perakendeciler Derneği’nden (PERDER) tüketiciye yönelik önemli bir duyuru yapıldı.

Dernek Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yürütülen protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitlendiğini duyurarak, milyonlarca haneyi ilgilendiren fiyat garantisini açıkladı.

31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ

Ülke TV'de yer alan habere göre PERDER Başkanı Güzeldere, yapılan anlaşma doğrultusunda İstanbul’un tüm ilçelerinde yer alan üye zincir marketlerde ekonomik fiyatlı et ve tereyağı satışının sürdürüleceğini belirtti. Güzeldere, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullar altında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını 31 Aralık’a kadar sabitlediklerini bildirdi.

FİYATLAR NE OLACAK?

Buna göre, yıl sonuna dek kilogramı 485 TL’den dana kıyma, 510 TL’den dana kuşbaşı satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanan fiyat sabitlemesinin yalnızca kırmızı etle sınırlı olmadığını belirten Güzeldere, tereyağı fiyatının da aynı döneme kadar 384 TL seviyesinde tutulacağını kaydetti.

ANLAŞMALI MARKETLER HANGİLERİ?

Güzeldere, yerel marketlerin indirim kampanyaları ve fiyat sabitleme uygulamalarıyla tüketiciyi enflasyon baskısına karşı koruma çabasında olduğunu vurguladı.

Et ve Süt Kurumu’nun tedarik ettiği ürünler; Altun, Gökkuşağı, Show, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Irmaklar, Sarıyer, Birlik Gross, Mopaş, Hakmar, Nar, Gümüşekomar, Show Gross ve diğer üye market zincirlerinde satışa sunulacak.