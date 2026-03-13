"Perde" 3 Nisan’da vizyona giriyor

Yönetmenliğini Özkan Çelik’in üstlendiği Perde, 3 Nisan’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film, tek mekânda geçen bir akşam yemeği sırasında ortaya çıkan gerilim ve karakterler arasındaki yüzleşmeleri konu alıyor.

Altın Koza ve Ankara Film Festivallerinden ödüllerle dönen filmde Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç, Faruk Barman, İpek Türktan, Duygu Karaca, Bedir Bedir, Özlem Durmaz, Kürşat Demir ve Pınar Akgüney rol alıyor.

Filmde hikâye, Samet’in genel müdürlüğe terfisinin kutlandığı bir akşam yemeğiyle başlıyor. Ancak açık kalan bir perde ve ortaya çıkan bir görüntü, davete katılanlar arasında gerilime yol açıyor. Olayın ardından Samet’in yaşadığı suçluluk duygusu, davetliler arasında bir vicdan tartışmasına dönüşüyor.

Tek mekânda ilerleyen anlatı, karakterler arasındaki ilişkileri ve ortaya çıkan çatışmaları merkezine alıyor. Film, bu süreçte karakterlerin birbirleriyle ve kendi vicdanlarıyla hesaplaşmasını konu ediniyor.