‘Perde’ diyen Şehir Tiyatrosu 9 bin izleyiciye ulaştı

Manisa Şehir Tiyatrosu, ekim ayından itibaren sahnelediği oyunlarla sanatseverleri bir araya getirdi. Shakespeare'in ünlü eseri ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’, 11 kez sahnelenerek büyük ilgi toplarken, ‘Biraz Daha Çikolata’ adlı oyun ise 2 kez izleyiciyle buluştu. Ayrıca, çocuklar için sahnelenen ‘Bay Patinin Mutfağı’ adlı oyun ise 12 kez oynandı. Ekim ayında perdesini açan Şehir Tiyatrosu, yoğun ilgi gördü ve 9 bin Manisalıyı ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle hem yetişkinleri hem de çocukları tiyatro ile buluştururken, sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların eğlenceli saatler geçirmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Tiyatronun her yaştan izleyiciyi bir araya getirmesi, kültürel zenginliğin ve sanata olan ilginin artmasına katkı sağlıyor.

Manisa’nın kent yaşamında tiyatroyu önemsediklerinin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa Şehir Tiyatromuz ekim ayında perdelerini açtı. Açıldığı günden bu yana 9 bin vatandaşımızı tiyatro ile buluşturdu. Kentimizde sosyal yaşamı sanatla harmanlayarak Manisa’mızı kültür sanat kenti yapacağız. Çünkü tiyatro yaşamdır, doğadır, kültürlerin en güzel anlatım şeklidir. Sanatın ve sanatçıların değer gördüğü bir ülke olma hayalinden bir adım bile geri adım atmadan, kentimizde kültür sanat faaliyetlerine ve bu alandaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Manisa’mızın sanatta hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız” dedi.

TİYATRO GÖSTERİLERİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in sanata verdiği önemin altını çizdi. Yurttaşların keyifli vakit geçirmesini sağlayan tiyatro gösterilerinin 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Penbeklioğlu, tüm sanat ve tiyatro sevenleri, oyunları izlemeye davet etti.