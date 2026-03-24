Perde yok sayılanlarla açılacak

  • 24.03.2026 10:01
İrem İLYAS 

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Süreyya Karacabey 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için alternatif bir bildiri kaleme aldı.

Bildiride “Bugün tiyatroya dinmeyen bir rüzgârın uğultusu gelecek, savaşın büyütmediği çocuklarla, bir ağıdın içinde taşlaşmış annelerini getirecek.

Bugün tiyatroya sönmeyen bir yangının dumanı gelecek, Gazze'de yıkılmış bir sahnenin toza dönmüş hatırasıyla, rollerinden az yaşamış oyuncuları getirecek.

Bugün tiyatroya yokluğun ve kötülüğün kararttığı semtlerden, gökyüzünü mazgallardan seyreden işçi çocuklar gelecek, sırtlarında taşıyacaklar ölmüş kardeşlerini. Hepsi dizilecek sahnenin karşısına. Oyun başlayacak birazdan. Onlara bir şey söyle!" ifadeleri yer aldı.

