Perdeler çocuklar için açılıyor

Kültür Sanat Servisi

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları (UBET) ara tatilde çocukları tiyatroyla buluşturacak. Yarın başlayacak programda 8 gün boyunca perdeleri çocuklar için açılacak.

UBET Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Tunay, ‘‘Şehrin çocuklarını şehrin tiyatrosu ile buluşturmak. Sanata yönelik ilgi ve sevginin çocukluk yaşlarında başladığını biliyoruz. Buradan hareketle çocukları tiyatro sanatıyla tanıştırmak, sevdirmek istiyoruz. Dört bir yandan karanlıkla çevrelenmeye çalışılan çocuklarımıza, aydınlık bir dünyanın var olduğunu göstermek istiyoruz. Ve halkımızı çocuklarıyla beraber oyunlarımıza bekliyoruz’’ dedi.