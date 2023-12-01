Perdenin Ardındakiler'den sürpriz şarkı

Alternatif pop müziğin yıldızlarından Perdenin Ardındakiler, ‘’Gönlüme Hükmedemem’’ isimli son sürpriz şarkısı ile müzik listelerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Perdenin Ardındakiler, yeni şarkılarıyla duygusal dünyalarını genişlettikleri bir arayışın hikayesini müzikseverlere aktarıyor.

Günümüz müzik akımının önemli temsilcileri arasında gösterilen ve yayımladıkları her çalışma ile ses getiren Perdenin Ardındakiler, 'Gönlüme Hükmedemem' için şu ifadeleri kullanıyor: ‘’Bu şarkı, büyük bir çaresizliği ve arada kalmışlığı anlatıyor. Duygusal bir karmaşanın, bir çaresizliğin ve buna bağlı ortaya çıkan derin bir sıkıntının portresi diyebiliriz.’’

Ritim, düzenleme ve sound yapısı itibariyle her şarkılarında yenilikçi bir tavrı benimseyen Perdenin Ardındakiler, Gönlüme Hükmedemem’i karamsar bir müzikal deneyin sonucu olarak takipçileriyle paylaşıyor. Şarkının sözleri Doruk Ereşter, müziği Direnç Kaçmaz, mastering’i ise Niklas Neumann imzası taşıyor.

Yarattıkları dünya ile milyonlara ulaşan Perdenin Ardındakiler, Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserler ve kaydettiği şarkılarla müzik dünyasının üretken ve yetenekli isimleri arasında zirvede yer alıyor.

Ankara'yla Bozuşuruz, Beni Kendinden Kurtar, Kalbinde Birileri Var, Her Gece ve Uzaklara Savrulalım gibi şarkılarla müzikal kimliklerini oluşturan Perdenin Ardındakiler, birbiri arkasına çıkardığı duygusal ve derin şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

2017 yılında Ankara’da Doruk Ereşter ve Direnç Kaçmaz tarafından kurulan müzik ikilisi Perdenin Ardındakiler, notalara bürünmüş kötü sonlu insan hikayelerini anlatıyor.

Perdenin Ardındakiler’in yeni şarkısı Gönlüme Hükmedemem, 1 Aralık Cuma günü itibariyle başarılı ikilinin kendi yapım şirketi aracılığıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında.

Şarkı Künyesi Sanatçı: Perdenin Ardındakiler Vokal ve Söz Yazarı: Doruk Ereşter Müzik ve Yapımcı: Direnç Master Mühendisi: Niklas Neumann