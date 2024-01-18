Perdenin Ardındakiler ve Beyza Başak'tan düet

Alternatif pop ikilisi Perdenin Ardındakiler, Beyza Başak ile seslendirdikleri “Ruhum Girdi Bir Çıkmaza" adlı yeni şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Şarkının sözleri Doruk Ereşter, müziği Direnç Kaçmaz ve mastering’i ise Niklas Neumann imzası taşıyor.

Perdenin Ardındakiler, Beyza Başak ile yayımladıkları şarkıları için şu ifadeleri kullanıyor; ‘’Şarkımız iki aşığın son kez, baskı altında kalmadan birbirlerinin yüzlerine karşı içlerinden geçenleri anlatıyor.’’

Perdenin Ardındakiler’in Beyza Başak ile seslendirdiği yeni şarkısı Ruhum Girdi Bir Çıkmaza, 19 Ocak Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlarında yayında olacak.