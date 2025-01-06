Perfetti’de kazanan emekçi oldu

Emek Servisi

İstanbul Esenyurt'ta kurulu Perfetti Van Melle'de, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı, TİS hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz yıl işçiler Tekgıda-İş Sendikası'nda örgütlenmiş, patronun baskıları sendika korkusuyla artmıştı.

İşverenin yetki itirazı oyunu ve işyeri temsilcisinin işten çıkarılması direnişi fitilledi. Direniş, 19 Şubat 2024'te toplu iş sözleşmesi masasının kurulması ve sendikalı işçilere emek düşmanı baskılara son verilmesi talebiyle başladı.

326 gün süren direnişte kazanan işçiler oldu. Bir yıla yakın süredir kararlılıkla devam eden direniş, şirketin sendikayla toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamasıyla 3 Ocak'ta sona erdi. Sendika, sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor.