Perge kalıntısı gibi kıymetli müze

Nevzat SAYIN - Mimar

Antalya Müzesi projesi sadece mimarlar arasında kalamayacak kadar ciddi bir iş. Çünkü kente değme noktası var. Projeyi biliyorum ve başından beri söylediğim şu: Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler projesi bir yarışma ile kazanılmış, 1960’lı yıllarda başlamış, 1971’de Müze’nin açılışına kadar devam etmiş. Böyle bir çalışma, ilk kez yapılmış ve Türkiye’de bence “müze müze” iki yapıdan biri burasıydı. Öteki de Ankara’da, eski adıyla Hitit Müzesi, yeni adıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi...

Bana göre şimdi yapılacak olan Tekeli, Sisa ve Hepgüler yapısını da Perge kalıntısı gibi görmeli, ondan sonra ise mimarca bir çözüm üretmeli. Onu içerecek bir yapı mı yapmalı? O kadar büyük bir yapıdır ki onu bile içine alır. O kadar büyük bir yapı değildir -fena değil çünkü alan- onun bir tarafına gider, buna bir köprü ile bağlanır. Bunların çözümleri çok ancak mimara, mimarlık öğretecek halimiz yok. Fakat hiç yokmuş gibi davranmak kötü bir şey. Projenin en son geldiği noktada hiç yokmuş gibi mi davranıyor yoksa bunları gözetiyor mu? Doğrusu bunu bilmiyorum ama olup bitenlere bakınca sanki hiç böyle bir proje yokmuş gibi davranılıyor. Dolayısıyla bunun ileri tutar bir tarafı yok, hiçbir yerinden savunulamaz yani.

Ama işte olduğu gibi korumak da savunulamaz. Çünkü olan şey o Müze’nin olduğu şey değil. Bu gördüğümüz çirkin şey, saçma sapan eklemelerle -bunu da Bakanlık yaptı- yapılmış. Dolayısıyla Bakanlığın şimdi yaptığı şeyin iyi olacağının güvencesi yok. Umarım bu müdahalelerle -çünkü bir sürü projede biz geri döneriz- başlangıçta hesaba katmadığımız girdilerimiz, sonradan fark ettiğimiz verilerimiz olabilir- ‘Ya bir dakika. Evet, ben saçmalamışım’ diyebilir bir insan? Bunu söyleyebilmek de mimari bir erdemdir. Umarım böyle olur ve herkesin ikna olduğu, üzerinde uzlaştığı bir şey olur.

ANTALYA MÜZESİ GİBİ BİNA ÇOK YOK

Ortaya çıkacak olan nesnenin yani Abdurahman Çekim’in yaptığı bir projenin her zaman iyi bir şey olacağına eminim. Ama bu, yapılacak olan işin iyi ya da kötü olmasından başka bir şey. ‘İstemeden tahribat’ bu. Halbuki bunlardan elimizde çok yok ki. Ya bu şuna benziyor. Ben Hitit Müzesi yapacağım ya da Anadolu Medeniyetleri Müzesi yapacağım. Onun şu anda içinde olduğu yapıyı, Kervansaray yapısını ortadan kaldırayım. Ben bundan daha iyisini yaparım demek gibi bir şey. Yani modern dönemde, yakın dönemde yapılmış olması, bir yapının korunması gerekliliğini hırpalamaz ve azaltmaz. Tabii son geldiği noktada, durumu bilmemekle birlikte, mutlaka ama mutlaka, şöyle ya da böyle eski müze yapısının varlığının sürdürülmesini, korunmasını, ihya edilmesini hatta sadece korunması da değil, o saçma sapan eklerinden kurtarılıp - ha bir bölümünü yıkarsınız, bir bölümünü değiştirirsiniz, yeni yapının içine alırsınız, yanına koyarsınız ayrı bir hikaye- ama mutlaka böyle olmalı, yokmuş gibi davranamazsınız.

MİMARİ MÜLKİYETTEN VAZGEÇİLEMEZ

Tekeli, Sisa ve Hepgüler her üçünün de bu işle çok yakından ilgilenmemiş olmalarının kendilerine göre açıklanabilir nedenleri vardır ama birincil sorumlu bence Kültür Bakanlığı olduğu çok açık, ya da o zamanki adıyla Bayındırlık Bakanlığı yapımdan sorumlu olarak. Şimdi Çevre Bakanlığı’nın olduğu gibi. Bence orasında aramayız. Bence mimar parasını cebinden harcayıp bunu yapmak durumunda. Aksi halde ne şunu yapmalı. ‘Ben bu proje ile bütün ilişkimi kesiyorum. Müelliflik haklarımdan vazgeçiyorum demeli. Hoş ‘vazgeçiyorum’ dese bile Türkiye yasalarına göre mülkiyet hakları vazgeçilebilir haklardan değil ama sonra yapının başına gelebilecek belalardan artık kimse sizi sorumlu tutamaz. Bir uzlaşma alanı bulunmalı bence mimarıyla da konuşarak. Mesela ben (Antalya Müzesi’ne) girmek istedim ama beceremedim, tamamen sarılmış, kapatılmış falan.

ANTALYA MÜZESİ SADECE ‘MÜZE’ DEĞİLDİ

Hatta kurumların birbirlerinden habersiz çalışmaları o kadar acıklı ki neden mesela orada Karayollarının binası var? Orada Meteoroloji’nin bir arsası var. Lojmanları var mesela Karayolları’nın. Karayolları lojmanı yeni yapılacak müzenin yanında niye olsun? Tüm yapı adası için bir proje geliştirilirse. İpek Yürekli’nin çok güzel bir yazısı var Müze için, tavsiye ederim, manifold.press’de yayınlandı. İpek şeyi anlatıyor. Yani Müze sadece bir müze değildi, insanların geldiği bir büyük parktır aslında. Ve eski Antalya Müzesi’nin -bu mesela hiç söz edilmeyen bir şey- eski Müzenin böyle bir niteliği vardı, onun avlusuna insanlar gelirdi, arkeoloji ile o kadar yakın olmasalar bile orası o imkânı tanırdı. Dünyada da müzelerle artık böyle. Kafeteryası, lokantası, sergi salonları, satış yerleriyle başka bir kompleksin bir parçası. Yani Karayolları lojmanları da başka bir yerde oluversin.

BİNAYI KORUMANIN BİNLERCE YOLU VAR

Neyin kurtulacağı konusu mimarlar için çok önemlidir. İlla bunun Perge kalıntısı olması gerekmiyor. Mesela Kahvecioğlu’nun şeyde, eski Spor Salonu için yaptığı koruma biçimi bence olağanüstü bir koruma biçimi, heyecan verici bir şey. Vatan Kahvesini, kafeteryasını yeniden yapması, yeniden yaparken eski Stadyum’un tribünlerinin bir kısmının tutulup geri kalanının yıkılması ve çıkan boşluğun içine Vatan Kahvesi’ni yapması bence bu hani Türkiye’de çok sık rastlanan bir şey değil. Dokuma Fabrikası var, bir de bu var. Şimdi Tekeli, Sisa müze projesi mi yoksa eski spor salonu mu? Bence tabii ki Müze. Şimdi bunu korumanın binlerce yolu var, çatısını kaldırırsınız, bazı duvarlarını kaldırırsınız, bazı bölümlerini yok edersiniz, onun izini tutarsınız. Ya şimdi mimari proje anlatacak halim yok ama o kadar çok yolu yordamı var ki. Kendisinin bile, Doğan Hoca’nın bile düşünemeyeceği kadar iyi bir biçimde ihya eder taçlandırırsınız. İç içe bir sergileme olur. Yani yeni müze, eski müze, Perge kalıntıları, daha ne isteriz?