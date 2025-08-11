Peri Vadisi’nde jeotermale yer yok

Haber Merkezi

Bingöl Karlıova’ya bağlı Kaynarpınar köyü halkı, yerleşim alanına yapılan jeotermal su arama çalışmasına karşı eylem gerçekleştirdi.

Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu öncülüğünde çalışmanın devam ettiği yerde yapılan açıklamaya, siyasi partiler, Mezopotamya Ekoloji Hareketi üyeleri, Van Ekoloji Derneği, TMMOB, Bingöl Karlıova Yedisu Derneği yöneticileri ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, gerekli incelemeleri yaptıklarını dile getiren TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Canfidan Yoldaş, “Hiçbir resmi proje ve izinde termal sudan elektrik enerjisi elde edileceğine dair veri yoktur. Elektrik enerjisi üretimini elde etmeye uygun termal suyu bulmaları durumunda yeniden projelendirme işlemlerine girişebilirler” diye belirtti. Bölgedeki sondaj çalışmasına dikkat çeken Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu Temsilcisi Hıdır Tekin ise, “Ancak asıl amacın jeotermal enerjisi ile elektrik üretimi olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu Temsilcisi Ekrem Alan, JES ve sondajlar konusunda artık her mücadelenin meşru müdafaa kapsamında olduğunu dile getirdi.