Periferi ne demek? Periferi nerelerde kullanılır? Periferi kelimesinin kökeni nedir?

Periferi kelimesi, Türkçede "çevre, kenar, dış bölge" anlamına gelen bir terimdir. Çoğunlukla şehir planlamasında, coğrafyada ve sosyolojide kullanılan bu kelime, bir merkez etrafındaki dış bölgeleri tanımlamak için tercih edilir. Tıp alanında ise sinir sistemi veya kan dolaşımı gibi konularda "çevresel" anlamında kullanılabilir.

PERİFERİ KELİMESİNİN KÖKENİ

Periferi kelimesi Fransızca "périphérie" kelimesinden türetilmiştir ve kökeni Yunanca "peripheria" kelimesine dayanır. "Peri" (çevre) ve "pherein" (taşımak) köklerinden türeyen bu sözcük, zamanla pek çok dilde benzer anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır.

PERİFERİ KELİMESİNİN KULLANIMI

Periferi kelimesi farklı alanlarda değişik anlamlarla kullanılabilir:

Coğrafya ve Şehir Planlaması: Şehirlerin merkezine uzak olan dış mahalleler ve banliyöler için kullanılır.

Örnek: İstanbul’un periferi bölgeleri hızla gelişmeye devam ediyor.

Tıp: Periferik sinir sistemi gibi vücudun merkezi olmayan bölümlerini tanımlar.

Örnek: Periferik damar hastalıkları tedavi gerektiren ciddi sağlık sorunlarındandır.

Sosyoloji: Toplumda merkezi olmayan, dışlanan veya çevresel konumda olan grupları tanımlamak için kullanılır.

Örnek: Küreselleşmeyle birlikte periferi ekonomileri, merkezi ekonomilere daha bağımlı hale gelmiştir.

PERİFERİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI NELERDİR?

Periferi kelimesinin eş anlamlıları arasında "çevre, kenar, dış bölge, banliyö" gibi kelimeler bulunur.

PERİFERİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Periferi kelimesinin zıt anlamlısı "merkez" kelimesidir.

PERİFERİ KELİMESİ GÜNLÜK HAYATTA NASIL KULLANILIR?

Günlük hayatta periferi kelimesi, özellikle şehirlerin dış bölgelerini veya sosyal anlamda merkezde olmayan unsurları tanımlamak için kullanılır.

PERİFERİ KELİMESİ HANGİ ALANLARDA DAHA YAYGIN KULLANILIR?

Periferi kelimesi şehir planlaması, tıp, sosyoloji, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda sıkça kullanılır.

Periferi kelimesi, "çevre, kenar veya dış bölge" anlamında kullanılan çok yönlü bir terimdir. Coğrafyadan tıbba, ekonomiden sosyolojiye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. "Periferi ne demek?" sorusuna verilecek en kısa cevap, "merkezden uzak çevresel alan" şeklinde özetlenebilir. Bu kelime, günlük hayatta ve akademik çalışmalarda önemli bir yere sahiptir.