Perinçek, Sırrı Süreyya Önder’le görüşmesini anlattı: ‘PKK kongresi toplandı’ iddiası

Yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden önce yüz yüze görüşme yaptığı Doğu Perinçek, görüşmeyle ilgili detayları açıkladı.

Perinçek, görüşme gününü "15 Nisan günü, yani daha sonra rahatsızlandığı gün, rahatsızlanmasından 4-5 saat önce bizi ziyaret etti. Hatta buluşmamız 15.00’teydi fakat o 40 dakika önce, 14.20’de geldi. Birinci katta benim çalışma yerim var. Asansör için “Bir lüzum yok.” demiş, yürüyerek çıkmış bir kat" sözleriyle anlattı.

Önder'in kendisine PKK kongresinin toplandığını söylediğini aktaran Perinçek, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şunu da söyledi, bunu Aydınlık manşet yapmıştı: 'PKK kongresi şu anda toplantı halinde' dedi. Bu bilgiyi uzun süre kamuoyuyla paylaşmadık. Ama 25 gün geçince aktardık. 'Cumhurbaşkanlığı ile ve diğer devlet kurumlarıyla bu konuda görüşüyoruz. Mayıs başında ilan edilecek. Türk devleti de uygulamalarını hazırlıyor' dedi."