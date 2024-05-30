Perküsyon Günleri Çubuklu Silolar’da

Anıl VARLI

İstanbul’un Beykoz’daki yeni kültür sanat ve yaşam merkezi Çubuklu Silolar, 1-2 Haziran’da Perküsyon Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Çubuklu Silolar’ın biçimselliğinden alınan ilhamla, İBB Kültür ve İBB Orkestralar Müdürlüğü tarafından düzenlenen Perküsyon Günleri’nde perküsyon dünyasının uzman isimlerinin master class çalışmaları, söyleşileri, atölyeleri ve muhteşem konserler gerçekleşecek.

Perküsyon Günleri’nde Engin Gürkey, Okay Temiz ve Gürkan Özkan’ın master class çalışmalarının yanı sıra palmas, boom whackers, erbane gibi farklı alanlarda atölyeler düzenlenecek. Cem Aksel, Emin Bolat, Ferruh Yarkın, Burak Gürpınar ve Özgür Can Öney’in söyleşilerde katılımcılarla bir araya geleceği etkinlikler kapsamında 1 Haziran akşamı Yarkın Ritim Topluluğu, Akatay Ritim Trio ve Defjen; 2 Haziran akşamı ise Burhan Öçal konserleri de İstanbullularla buluşacak. Perküsyon Günleri kapsamında Zuhal Müzik de enstrüman deneyim alanında İstanbulluları ağırlayacak. Çubuklu Silolar’ın etkinlikleri için ücretsiz biletler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.