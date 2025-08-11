Perseid meteor yağmuru ne zaman? 2025 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Meteor yağmuru ne zaman, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi soruları araştırılmaya hız kazandı. Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen perseid meteor yağmuruna sayılı günler kala gökyüzüne meraklı ve bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yurttaşlar Perseid meteor yağmuru 2025 ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek. Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemi bu yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Perseid göktaşı yağmurunun en net gözlemlenebileceği zaman aralığının ise 13 Ağustos Çarşamba sabahı saat 04.00 sularında olacağı bilim insanları tarafından belirtildi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU 2025 TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ederken Türkiye'den gözlemlenebilecek en iyi noktanın Erciyes olduğunun altını çizdi. Bununla birlikte uzmanlar gök olayını takip etmek isteyen yurttaşları şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere davet etti.

Perseid meteor yağmuru nedir?

Perseid meteor yağmuru dünya üzerinde sekiz kez yaşanan gök taşı yağmurlarından biridir. Her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ayı arasında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmurları 1992'de Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Turtle isimli kuyruklu yıldız ardında bıraktığı kalıntılardan oluşmaktadır.

Göktaşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.