Perseid Meteor Yağmuru Yozgat’ta da gözlemlendi

Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan “Perseid Meteor Yağmuru” Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de gözlemlendi.

Halk arasında ’yıldız kayması’ olarak da bilinen ’Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek isteyen astronomi meraklıları, birçok ilde bir araya geldi.

Yozgat’ta da gökyüzü tutkunları, yıldız gözlem takibi için en uygun alanlardan biri olan Akdağmadeni ilçesine bağlı 2 bin 77 rakımlı Nalbant GeçidiWnde ’Perseid Meteor Yağmuru’nu gözlemledi.

Gece gökyüzünde yaşanan görsel şölen, herkesi kendisine hayran bıraktı.