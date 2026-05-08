Perşembe Yaylası’nda bilirkişi incelemesi: Yaşam savunucuları alandan ayrılmayacak

Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylasını da etkileyecek olan Korgan ilçesinde yapılan maden arama için sondaj çalışmasına tepkiler büyüyor.

Bugün (8 Mayıs Cuma) bölgede bilirkişi incelemesi başladı.

Bilirkişi heyeti saat 10.00’da alana geldi.

Keşif işlemleri öncesi davalılar, belediye başkanları ve milletvekilleriyle bilirkişi heyeti süreci görüştü.

Bölge halkı da ‘Madene hayır” demek için buluştu.

Sondaj bölgesine tüm girişler kapatıldı.

YAŞAM SAVUNUCULARI ALANDAN AYRILMAYACAK

Bilirkişi ve davalı taraflar gün boyu 7 alanda inceleme yapacak.

Yaşam savunucuları keşif bitene kadar alandan ayrılmayacak.

STK temsilcileri bölge halkına destek vermek için alanda bekliyor.