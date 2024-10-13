Perşembe Yaylası’nda binlerce kişi ‘madene hayır’ dedi: “Toprağımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Onur DURMUŞ

Ordu’da bulunan Aybastı Perşembe Yaylası’nda Korgan-Aybastı-Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu’nun düzenlediği “Madene Hayır” mitingi büyük ilgi gördü.

Ordu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Korgan ve Aybastı ilçelerindeki yaylalar, maden arama tehlikesiyle karşı karşıya.

Yerel halk ve çevre örgütlerinin yoğun çabaları sonucu mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak mücadele henüz bitmedi.

Platform öncülüğünde 13 Ekim Pazar (bugün) düzenlenen mitingde yaylaların yok olmasına karşı ses yükseltildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılım gösterdiği eylem Perşembe Yaylası’ndaki ‘Er Meydanı’ alanında gerçekleştirildi.

Fotoğraf: BirGün

Mitingde, Aybastı Kabataş Aybastı Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Özdilek Erdoğan, ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Metalürji yüksek mühendisi Cemalettin Küçük, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Belediye başkanları konuşma yaptı.

Halkı altın madeninin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgilendiren konuşmacılar, son dönemde artan vahşi madencilik faaliyetlerinin, bölgenin doğası ve insan yaşamı üzerinde telafisi güç tahribatlara neden olacağını vurguladı.

Eyleme katılan binlerce kişi, maden faaliyetlerine karşı çıkarak doğa ve çevre koruma konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: BirGün

Eyleme katılan doğa savunucuları, “At da bizim yalman da bizim”, “Yaylamız ne kupon arazi, ne de sahipsizdir”, “Cennetimizi cehenneme çevirmeyin”, “Bileziklerimi alın, yaylamdan gidin”, “Ölüler altın takmazlar, siyanüre hayır” dövizleri taşıdı.

Fotoğraf: BirGün

Gerçekleştirilen mitingin son bölümünde ise konser etkinlikleri düzenlendi. Mitinge CHP Ordu milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ve Seyit Torun da katıldı.

“ŞİRKETE İZİN VERENLER AYAK BASACAK YER BULAMAYACAKLAR”

Korgan-Aybastı-Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Özdilek Aydoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Küresel ısınmanın sonucunu mevsimsel değişikliklerde sıkça görüyor ve yaşıyoruz. Bu nedenle gelecek kuşaklarımıza bırakabileceğimiz yegâne mirasımız yaylalarımızı, meralarımızı, ormanlarımızı yani yaşam alanlarımızı koruyup kollamak zorundayız. Soframızda kardeşçe bölüşmeye devam edeceğiz. Soframız büyük, herkese yer var. Tek koşul, mücadele etmek, mücadele etmek, mücadele etmek! Yaylalarımıza sahip çıkmak. Bunun en güzel örneğini üç kez yaşadık. Bugün dördüncüsünü yaşıyoruz. Üç kez sondaj alanına gitme çağrısı yaptık sel olduk aktık. Bugün deniz olduk. Yarın okyanus olacağız. Büyüyeceğiz, büyüyeceğiz… şirket ve izin verenler ayak basacak yer bulamayacak. İnat ettik, haklıyız, yılmayacağız, kazanacağız. Ruhsatı da yırtacağız, izin verenlerin yüzünü de kızartacağız. Bu mücadele ve kazanımımız ülke genelinde doğa katliamlarına karşı duran yurtseverlere de moral ve örnek olacak niteliktedir. En büyük teşekkürü ve kutlamayı hak eden ise, haberi aldığında gözünü kırpmadan, en acil sorunlarını da erteleyerek yaylasını korumak için mücadele alanına atılan, gündüz-gece kalemiz olan çadır nöbetinde yer alan Korganlı, Aybastılı, Kabataşlı yurtsever halkımızdır. Sizlerden biri olmaktan onur duyuyorum. Mücadele azminiz önünde saygıyla eğiliyorum.”

AKP’Lİ BAŞKAN ALANI TERK ETTİ

Eyleme katılan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, konuşmacı Metalürji yüksek mühendisi Cemalettin Küçük’ün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in neden mitingde bulunmadığını sormasının ardından ekibiyle birlikte Perşembe Yaylası’ndaki miting alanını terk etti.

Alandan ayrılırken konuşan Gündoğar eyleme düzenleyenler için tehdit niteliğinde bir açıklama yaparak platform üyelerini kastederek “Bundan sonra Aybastı’ya gelsinler de göreyim” dedi.