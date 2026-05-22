Perşembe Yaylası’ndaki sondaj çalışma için yürütmeyi durdurma kararı

Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylasını da etkileyecek olan Korgan ilçesinde yapılan maden arama için sondaj çalışmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ordu İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunun mahkemeye ibrazından sonra yeniden bir karar vermek üzere sondaj çalışmasının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Aybastı Perşembe Yaylası'nda 7 farklı alan sürecek olan bilirkişi incelemesi 8 Mayıs'ta başlamıştı.

MADENCİLERİN TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Taşzemin Madencilik tarafından bölgede yürütülmek istenen altın madeni arama ve sondaj faaliyetlerine karşı Ordu Valiliği ve İl Mera Komisyonu yetkilileri "resmi bir arama izni olmadığını" belirterek madencilerin taleplerini reddetmişti.

Sondaj çalışması 18 ay önce halk tarafından durdurulmuş, sondajın iptali için Mera Kurulu'nun onay veren kararına karşı açılmış dava Danıştay'a tanınmış ve Danıştay, bilirkişi incelemesi istemişti.

Aynı Ordu Valiliği'nin ise, Perşembe Yaylası'nda başlanan sondaj faaliyetinin rahat yürütülebilmesi için bölgeye giden tüm yolları jandarmaya verdiği talimat ile kapatması tartışma yaratmıştı.