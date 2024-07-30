Perşembe’de keşif iddiası

Bilge Su YILDIRIM

Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, altın aramak isteyen maden şirketlerinin tehdidi altında. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yayladaki maden faaliyetlerini daha mayıs ayında Meclis gündemine taşıdığını anımsatarak “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, yaylayı da içine alan üç projeye ruhsat verdi. Biz de konuyu gündeme getirmiştik. Gelen yanıtta projelerin çevreye bir zararı olmadığı söylendi” dedi.

Adıgüzel, sosyal medya paylaşımında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopterin Perşembe Yaylası üzerinde alçak uçuş yaptığını öne sürdü. Konuya ilişkin BirGün’ün sorularını yanıtlayan Adıgüzel “Bu bir keşif gezisiydi. Bu madene talip olan Taş Yapı’nın sahibi de Rizeli. Muhtemelen Erdoğan’ın yanında bir de şirket sahibi vardı, Rize yolunda beraber keşif yaptılar” dedi.

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in “Perşembe Yaylası’ndaki maden aramasında siyanür kullanılmayacak” açıklamasının gerçekle bağdaşmadığını savundu. CHP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Altını siyanür kullanmadan arayan bir metot dünyada yok. ‘Daha önce bu bölgede hiç arama falan yapılmadı’ diyorlar, bu alenen yalan. Bölgedeki üçüncü arama girişimi. Bu bir cinayet, intihar.”