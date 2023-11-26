Perşembespor ile Çarşambaspor 3-3 berabere kaldı

12. Grup’un 7. haftasında, Türkiye’nin günlerdir merak ettiği Perşembespor-Çarşambaspor mücadelesinde takımlar 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Türk futbol tarihi, bugün farklı bir heyecana sahne oldu. BAL 12. Grup’un 7. haftasında Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor, Perşembe İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Takımların adları nedeniyle dikkat çeken karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilirken, mücadelenin ilk yarısında Perşembespor, 8. dakikada Mustafa Batuhan Akıncı’nın golü ile 1-0 öne geçti. 12. dakikada Yasin Öztop’un golüyle Perşembespor skoru 2-0’a getirdi. 28. dakikada Çarşambaspor, Abdulkadir Kaplan’ın golü ile farkı 1’e indirdi. Ev sahibi takım da Tansu Yazıcı, 37. dakikada bulduğu golle devre arasına 3-1 önde girdi.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında Samsun temsilcisi, 46. dakikada Abdulkadir Kaplan’ın golü ile skoru 3-2’ye taşıdı. Çarşambaspor’un, beraberlik için ataklarını sıkılaştırdığı oyunda Hayri Kıcıkoğlu’nun 90+5’te attığı gol ile karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.







Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Perşembespor Antrenörü Hakan Çolak, “Çocuklar ellerinden geleni yaptı, süksesi yüksek bir maçtı. Dolayısı ile son dakikaya kadar önde getirdiğimiz maçı berabere bitirdik. Dostluk kazandı, Çarşambaspor ve Perşembespor dostça müsabakayı tamamladık. Bu karşılaşmanın hem bizim için hem de Çarşamba için çok büyük faydası oldu. Bu da iki taraf için güzel bir olay” diye konuştu.



Çarşambaspor Antrenörü Zekeriya Köklükaya ise, “Aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Ben kendi oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok net pozisyonlar kaçırdık. Kazanmayı çok istiyorduk. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin ama maç bizim hakkımızdı. Rakibim 3 şutu da gol oldu. İnşallah daha çok çalışıp ilerleyen haftalarda istediğimiz seviyeye geleceğiz” ifadelerine yer verdi.