Persona Dizisi (2025): Konusu, oyuncuları, yayın tarihi ve yayınlanacağı platform

2025 sonbahar sezonu güçlü bir yapımla geliyor. Yeni orijinal dizi “Persona”, psikolojik gerilim türündeki hikayesi, dikkat çekici oyuncu kadrosu ve sinematografik anlatımıyla izleyicilerin merakını şimdiden cezbetmiş durumda. Başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

PERSONA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Persona, suç, kimlik ve gerçeklik kavramlarını sorgulayan bir psikolojik gerilim dizisidir. Hikaye, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın, kendi benliğiyle verdiği savaş etrafında şekilleniyor. Ana karakterin içsel çöküşü, izleyiciyi insan zihninin karanlık koridorlarına götürüyor.

Yönetmen Ekrem Arslan ve senarist Savaş Korkmaz, izleyiciyi “gerçek ile sanrı” arasında bırakacak, düşündürücü ve sürükleyici bir anlatım sunuyor. Dizi, yer yer film noir atmosferini andıran sahneleriyle, yerli dijital yapımlar arasında farklı bir yere konumlanmayı hedefliyor.

PERSONA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Foto: AA

Oyuncu Karakter Ertan Saban Henüz açıklanmadı Dilan Çiçek Deniz Henüz açıklanmadı Ece Yüksel - Cenan Adıgüzel - Merve Nur Bengi - Noyan Uzer - Harun Dağaşan -

Kadrodaki isimler, genç ve deneyimli oyuncuları bir araya getiriyor. Özellikle Dilan Çiçek Deniz ve Ertan Saban’ın psikolojik derinliği yüksek rollerle ekrana dönüşü, dizinin en çok konuşulan yönlerinden biri olacak.

PERSONA DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Persona dizisi yalnızca TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Tabii uygulaması akıllı TV’lerde, cep telefonlarında, tabletlerde ve bilgisayarlarda kullanılabiliyor. İzlemek için tabii.com adresinden veya mobil uygulamalardan giriş yapılabiliyor.

PERSONA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni Tabii orijinal dizisi Persona, 27 Ekim 2025 tarihinde seyircilerle buluşacak. Dizi, aynı gün Tabii platformu üzerinden izlenebilecek. İlk sezonun 8 bölümden oluşması planlanıyor.

TABİİ PLATFORMU ÜCRETLİ Mİ?

Tabii, hem ücretsiz içerikler hem de ücretli Premium abonelik seçeneği sunmaktadır. Tabii Premium üyeliği aylık 99 TL’dir. Bu paket, reklamsız izleme, yüksek çözünürlük (HD/4K) ve yeni dizilere erken erişim imkânı tanır.

PERSONA DİZİSİNİN TÜRÜ VE YAPIM EKİBİ

Tür Psikolojik Gerilim, Suç, Dram Yönetmen Ekrem Arslan Senarist Savaş Korkmaz Yapımcı Kuruluş TRT Tabii Yayın Tarihi 27 Ekim 2025 Platform Tabii

PERSONA DİZİSİNİ NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Diziyi izlemek için öncelikle Tabii hesabı oluşturmanız gerekir. tabii.com adresinden kayıt olabilirsiniz. Ücretsiz içeriklerin yanı sıra Premium üyelikle tüm bölümleri reklamsız şekilde izleyebilirsiniz.

Tabii mobil uygulamasını App Store veya Google Play’den indirin.

Üyelik oluşturun veya giriş yapın.

Arama çubuğuna “Persona” yazın.

Diziyi izlemeye başlayın.

PERSONA DİZİSİ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Persona dizisi ne zaman yayınlanacak?

Persona dizisi 27 Ekim 2025 tarihinde Tabii platformunda yayınlanacaktır.

Persona hangi platformda izlenebilir?

Dizi sadece TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilmektedir.

Tabii platformu ücretli mi?

Evet. Tabii Premium üyelik aylık 99 TL’dir. Ancak bazı içerikler ücretsiz olarak da erişilebilir.

Persona dizisinin türü nedir?

Psikolojik gerilim türündedir ve suç, kimlik, gerçeklik kavramlarını sorgular.

Persona dizisinin başrollerinde kimler var?

Dizinin başrollerini Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz paylaşmaktadır. Yardımcı rollerde Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi gibi isimler yer alıyor.

Persona dizisinin yönetmeni kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Ekrem Arslan üstlenmektedir.

Persona dizisinin konusu ne anlatıyor?

Dizi, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmek zorunda kalan bir adamın kimlik arayışını ve suçun psikolojik derinliklerini anlatıyor.

PERSONA DİZİ TANITIM FRAGMANI