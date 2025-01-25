Personel bile şikâyetçi

Anketler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na duyulan toplumsal güvenin giderek azaldığını ortaya koyarken başkanlığın personele yönelik gerçekleştirdiği kurum içi anketin sonuçları da çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre, başkanlık personeli en çok hac, umre ve yurtdışı görevlendirmelerindeki adaletsizlikten yakındı.

Diyanet kaynakları, merkez teşkilatında görev yapan bin 800 personel bulunmasına karşın ankete katılımın, “Anketi ve yönetimi protesto” gerekçesiyle düşük olduğunu belirtti. Anketin sonuçlarının, “Kesinlikle paylaşılmaması” konusunda personelin uyarıldığı da iddia edildi.

KURUM İÇİ ADALET

Kişiye özel umre turları ve “VIP umre gezileri” tartışması da anket sonuçlarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, “Hac, umre ve yurtdışı görevlendirmelerde personele adil davranıldığını düşünüyorum" seçeneğine, “Kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 50’yi aştı. Özellikle hac ve umre görevlendirmelerinin genellikle aynı personele yapıldığını savunan Diyanet kaynakları, “Kurum içi adalete olan güven azalıyor” yorumunu yaptı.

Başkanlık personelinin, "Diyanet'te çalıştığını" rahatça ifade edememesine yönelik haberlerin yayılmasının ardından ankete, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalıştığımı her ortamda çekinmeden rahatça ifade ederim" bölümü eklendi. Diyanet’te çalıştığını çekinmeden ifade ettiği belirtenlerin oranının beklenenden düşük olduğu, buna karşın Diyanet'te çalıştığını çekinmeden ifade edebildiği görüşüne, “Kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranının yüksek olduğu savunuldu.

PROMOSYONUMA DOKUNMA

İddiaya göre bazı Diyanet personeli anket formuna, “Promosyonuma dokunma” yazdı. Anketin sonuçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı tarafından Ali Erbaş'a sunulduğu, Erbaş’ın ise “Sonuçlar paylaşılmasın” dediği öne sürüldü.