Personel Diyanet’te çalıştığını gizliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanlıktaki lüks ve şatafatın iyice görünür olması ve Ali Erbaş’ın birbiri ardına gaflara imza atmasına karşı harekete geçti. Başkan Erbaş’ın kullandığı X hesabından yapılan paylaşımlar yoruma kapatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sosyal medya ekibine, “O kadar para harcıyoruz, sosyal medyayı doğru kullanamıyoruz. Sosyal medyadan gelen eleştirel yorumları silin, personel övgü dolu yorumlar yazsın” talimatını verdiği öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik, “Arapça bilmiyor” eleştirileri başkanlık içinde de büyük yankı uyandırdı. Diyanet kaynakları, Erbaş’ın hutbe okuduğu videoların bile çoklu kameralarla çekilip, “Sadece hatasız bölümlerin” yayınlandığını savundu.

MESAJ SİLME MESAİSİ

Erbaş’ın sosyal medya hesaplarının eleştirilerin artması nedeniyle yoruma kapatılması da dikkati çekti. Diyanet’e gelen eleştiri dolu mesajların, gece nöbetinde çalışan sosyal medya ekipleri tarafından düzenli olarak silindiği iddia edildi. Diyanet’te yaşananlara yönelik iddialar, bunlarla da sınırlı kalmadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı zor durumda bırakan haberlerin sızmasının, “Haksız yere işten çıkarmaların artması” nedeniyle yaşandığı belirtildi. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, kurumun adının lüks ve israfla anılmasının ve birbiri ardına yaşanan skandalların kurum içinde rahatsızlığa yol açtığını kaydetti. Özellikle, "Müftü damadın Beykoz'a atanması, İskandinavya gezisi” ve “VIP umre turları” ile “Audi A8” haberlerinin kurumdaki rahatsızlığı ve gerginliği daha da artırdığı bildirildi.

Başkanlık personelinin, “Diyanet’te çalışıyorum” demekten çekindiğini savunan Diyanet kaynakları, şunları söyledi: “Başkanlıkta bazı personel, Ali Erbaş'ın arkasında namaz kılmıyor. Kurum artık yönetilemiyor. Algı çalışması yapılarak Diyanet ile ilgili internet sitelerine her gün sadece olumlu haberler yükleniyor. Olumsuz haberler ise sadece başkan yardımcıları ve genel müdürlere özel olarak gönderiliyor. Başkan Erbaş’ın olumsuz haberlerin yalnızca kendisine gönderilmesini, başkan yardımları ile genel müdürlere gönderilmemesini talep ettiği belirtiliyor. Kurum amirlerinin, ‘Kurum hakkında medyada yer alan haberlerin bize gönderilmemesi güvensizliğin geldiği noktayı gösteriyor’ diyerek tepki gösterdiği söyleniyor.” Ayrıca Asal Araştırma’nın 1 Ağustos tarihindeki araştırmasına göre Diyanet, yüzde 2’lik oran ile güven açısından sondan dördüncü sırada yer alıyor.