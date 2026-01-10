Giriş / Abone Ol
Personel lojmanında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Lojmanın ikinci katında başlayan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 10.01.2026 11:25
  • Giriş: 10.01.2026 11:25
  • Güncelleme: 10.01.2026 11:27
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki personel lojmanının 2'nci katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 personel sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

