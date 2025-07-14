Personel sayısı katlandı

İletişim Başkanlığı’nın, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilmesine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Fahrettin Altun’un, 10 Temmuz’da görevden alındı. Altun’un yeni görev yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu. Kuruluşundan itibaren İletişim Başkanı olarak görev yapan Altun’un TİHEK’e atanması, “Tenzili rütbe” olarak nitelendirildi. Altun’un yerine ise İletişim Başkanlığı’na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Altun’un, “AKP’deki iç hesaplaşma” nedeniyle olduğu öne sürülen görevden alınma kararının ardından gözler, İletişim Başkanlığı’nın 2018-2024 dönemindeki yapısına çevrildi. Personel sayısı Altun döneminde her yıl artırılan başkanlık, dev bir ordu halini aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kuruluş amacı, “Türkiye markasını güçlendirmek” olan İletişim Başkanlığı, kısa sürede iktidarın propaganda aracına dönüştürüldü. Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı başkanlığın mali yapısı da yıllar itibarıyla daha da genişledi.

2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Başkanlığa 2025 yılı için de 6 milyar 155 milyon 14 bin TL bütçe verildi. İletişim Başkanlığı’nın 2025 yılı için öngörülen personel gideri ise 1 milyar 62 milyon 210 bin TL olarak kayıtlara geçti. İktidarın destek ve yönlendirmeleriyle giderek büyüyen başkanlığın genişleyen etki alanı, personel sayısına da yansıdı. Kuruluş yılı olan 2018 yılında 584 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, 2025 yılı itibarıyla bin 561’e ulaştı.

OCAK-MAYIS DÖNEMINDE 2,6 MİLYAR TL

Kamuoyunda, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı’nın da yüz milyonlarca liralık kaynak kullandığı öğrenildi. İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Mayıs 2025 dönemindeki harcamanın toplamının 2 milyar 698 milyon 363 bin TL olduğu belirtildi.