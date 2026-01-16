Personel yok, yük asistana

Ülkede asistan hekimler, uzun süredir ağır çalışma koşulları altında mesleklerini sürdürmeye çalışıyor. Uzayan nöbetler, nöbet ertesi izinlerin fiilen kullandırılmaması, mobbing ve artan iş yükü, asistanlık sürecini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Samsun Şehir Hastanesi’nde alınan yeni bir kararla bu tabloya bir uygulama daha eklendi.

Hastanede sorumlu hekim ve hemşirelere gönderilen yazıda, yatarak tedavi gören hastaların radyoloji merkezlerine sevkinin mesai dışı saatlerde-nöbet, hafta sonu ve resmi tatillerde- asistan hekimler tarafından yapılması istendi. Karar, asistan hekimlerin görev tanımlarının dışında bir angarya olarak değerlendirildi.

YAMAYLA SİSTEM YÜRÜTME ÇABASI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimliği Kolu tarafından BirGün’e yapılan açıklamada, alınan kararın görev tanımına ve görev paylaşımına uygun olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Yazının dilinde bile problem var. Hiçbir yönetmelikte hekim asistanı diye bir kullanım yok. Bu bile asistan hekimlerle ilgili zihniyetin göstergesi. Bununla birlikte yataklı servislerde nöbet tutan hekim sayısı genelde 1 oluyor. Hatta bazen bir hekim birden fazla serviste nöbet tutabiliyor. Nöbet sırasında hekimin görev yerini terk etmesi suçtur. Görüntüleme merkezlerine gidiş sırasında asistan hekimin serviste olmaması acil müdahaleyi engeller. Bu karar servislerde ciddi bir boşluk yaratır” denildi.

Olası bir acil durumda sorumluluğun yine asistan hekimlerin üzerine yıkılacağına dikkat çekilen açıklamada, “Sürekli yama yaparak sistemi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu karar gerçekçi değil, görev tanımlarına aykırı ve hekimlere karşı açıkça yanlış bir uygulamadır” değerlendirmesi yapıldı. Asistan hekimlerin sırtına yüklenen yükün çeşitli biçimlerde ve alanlarda olduğu ancak buradaki zihniyet farkına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu uygulamanın münferit değil, yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekildi.

FATURA ASİSTANA KESİLECEK

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Asistan hekimi her alanda köle gibi görev tanımına uygun olmasa bile kullanılır şeklinde bir zihniyet var. Hastanelerde herkesin bir görev tanımı var ve herkesin niteliğine göre yapacağı iş bellidir. Hastanelerde yeteri kadar personel bulundurulmadığı için asistan hekimler orada da bulunsun deniyor. Bu karar onun itirafıdır. Ama serviste acil bir durum olursa fatura yine asistan hekimlere çıkacak. Sürekli yama yaparak sistemi döndürmeye çalışıyorlar. Gerçekçi olmayan ve görev tanımlarına uygun olmayan bir karar. Hekimlere karşı açıkça çok yanlış bir karar. Bugün asistan hekimlere veriliyor ama yarın hekimlere, akademisyenlere de verilebilir. Asistan hekimler bu sistemin en altında, yükün en fazla bindirildiği bir grup olarak varlığını sürdürüyor. Biz asistan hekimlerin görev tanımlarına uygun olmadan çalıştırılmasına karşıyız. Bu kararın münferit bir olay değil bir sistem sorunu olduğunun farkındayız.”