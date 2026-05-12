Personele kapıyı gösterdiler

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde yayımlanan Kamu Konutları Yönergesi kurumda tartışma yarattı. 23 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Eskişehir Bölge Müdürlüğü’ne tahsisli konutlarda oturan şefler ve idari personelin kadro dışı bırakılarak lojmanları boşaltmaya zorlandığı öne sürüldü.

Kurum çalışanları, lojmanlardan çıkarılan asli personelin yerine, belirli görevleri vekaleten yürüten ve yönetime yakın olduğu iddia edilen kişilerin lojmanlara yerleştirileceğini iddia etti. Personel, yönerge kapsamında lojmanların vekaleten görev yapan isimlerle doldurulmasının Kamu Konutları Yönetmeliği ve Kamu Konutları Kanunu’na aykırı olduğunu kaydetti.

“HUKUKSUZ YÖNERGE”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TÜLOMSAŞ’ın Türkiye’nin en köklü raylı sistemler şirketlerinden biri olduğunu ancak kapatılarak, “TÜRASAŞ’a bağlı bölgesel fabrika” konumuna getirildiğini söyledi. TÜRASAŞ’ın yeni yayımlanan ve personeli barınma krizi tehdidi ile karşı karşıya bırakan lojman yönetmeliğine yönelik iddiaları TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Çakırözer, “Türkiye’nin raylı sistemler alanında en köklü kurumu TÜLOMSAŞ’ımızı yok eden, kendi kadrolarına yer açmak için TÜRASAŞ’ı kuran AKP iktidarı şimdi de çalışanların lojmanlarına çöküyor. Liyakatli asil personeli bezdirip, yerlerine vekaleten atanan isimleri lojmanlara yerleştirecekler. Bu hukuksuz yönerge derhal iptal edilmelidir” dedi.

TÜRASAŞ yönetimi, Eskişehir’deki 146 lojmanda kalan personele 30 Nisan 2026 tarihine kadar lojmanlarını boşaltma ya da yeniden başvuru yaparak yeni yönergeye göre sıraya girme şartı getirdi. Lojmanda kalan ve yeniden sıraya girmeye zorlanan personelin, konut tahsisi yapılmazsa iki ay içinde lojmanını boşaltmak zorunda kalacağını ifade eden Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

GENEL MÜDÜRLÜĞE LOJMAN

Çakırözer, önergesinde şu bazı sorulara yanıt istedi:

• Yeni yönerge sonrası kaç çalışan lojmanından çıkarıldı?

• Görev tahsisli konut hakkını kaybederek sıra tahsisli sisteme yönlendirilen personel sayısı kaçtır?

• Yeni yönerge sonrasında vekaleten görev yapan kaç personele lojman tahsis yapıldı?

• Görev tahsisli konutların, mevzuatta öngörüldüğü üzere kadro ve unvan esasına göre değil de birim ve şeflik bazında belirlenmesinin hukuki dayanağı nedir?

• Kamu konutları yönetmeliğinde yer almamasına rağmen taşrada Genel Müdürlük için iki lojman tahsis edilmesinin gerekçesi nedir?