Peru'da alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 6 ölü, 78 yaralı

PERU, (DHA) - PERU'da alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

Peru'nun 3’üncü büyük kenti Trujillo'daki alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı bildirildi. Kentin eski belediye başkanı Arturo Fernandez, Peru'nun en büyük ikinci alışveriş merkezinin yapısal eksiklikler nedeniyle kapatılması için 29 Aralık 2023'te talimat verdiğini söyledi. Fernandez, “Halka, Mall Plaza ya da Real Plaza'ya gitmemelerini hep söyledim çünkü güvenlik koşulları yetersizdi ve sanırım zaman beni haklı çıkardı. Bu alışveriş merkezinin risk taşıdığını ve adeta saatli bir bomba olduğunu belirtmiştim” dedi.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ise alışveriş merkezinin çökmesine sebep olan sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Boluarte, “Soruşturma eksiksiz yürütülmeli. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.