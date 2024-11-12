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Peru'da bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 12:10
  • Giriş: 12.11.2024 12:10
  • Güncelleme: 12.11.2024 12:10
Kaynak: AA
Peru'da bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir yolcu minibüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolunda yolcu minibüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak minibüsten çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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