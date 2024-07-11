Peru'da çığ altında kalmıştı: Amerikalı dağcının cesedi 22 yıl sonra bulundu

Peru'nun en yüksek dağı Huascaran’da buzulların eriyerek geri çekilmesi sonrasında 2002 yılında kaybolan Amerikalı dağcı William Stampfl'ın cesedine ulaşıldı. Stampfl, iki arkadaşı ile birlikte çığ altında kalmıştı.

Peru’da, yirmi yıldan uzun bir süre önce çığ altında kalan ABD'li bir dağcının mumyalaşmış cesedine ulaşıldı.

Voa Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin en yüksek dağı (6768 metre) Huascaran’da, 5 bin 200 metrede Peru polisi ve dağ kurtarma görevlileri tarafından bulunan cesedin 2002 yılında kaybolan Amerikalı dağcı William Stampfl'a ait olduğu belirtildi.

Buzulların geri çekildiği bölgede bulunan Stampfl'ın cesedinin ve kıyafetlerinin buz ve dondurucu soğuk nedeniyle iyi korunmuş durumda olduğu bildirildi. Peru polisi, 5 Temmuz’da ulaşıldığını söylediği mumyalaşmış iskelet halindeki cesedin yanında Stampfl'a ait bir ehliyet ve pasaport da bulunduğunu açıkladı.

Huascaran Ulusal Parkı korucusu ve risk değerlendiricisi Edson Ramirez, bölgedeki buzul kütlesinin yaklaşık son 10 yıldır geri çekilmekte olduğunu söyledi. Ramirez, "Yıllar önce gömülü olan şey yüzeye çıkıyor" diye konuştu.

ARKADAŞLARINDAN BİRİ HALA KAYIP

NTV'nin aktardığı habere göre ise, Stampfl'ın arkadaşlarından birinin cansız bedeni hala bulunamadı. Amerikalı dağcının diğer bir arkadaşının cansız bedenine ise çığdan kısa süre sonra ulaşılabilmişti. 58 yaşındaki Stampfl'ın Hedefi Andlar'da 6 bin 768 metre yükseklikle bulunan dağın zirvesine çıkmaktı. Stampfl, 2 arkadaşıyla birlikte, tırmanış sırasında meydana gelen çığın altında kalmıştı.

Her yıl yüzlerce dağcı, yerel rehberlerle birlikte Huascaran dağını ziyaret ediyor. Dağın zirvesine ulaşmak yaklaşık bir hafta sürüyor.