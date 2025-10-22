Peru'da 'organize suçla mücadele' gerekçesiyle OHAL ilan edildi

Peru’da başkent Lima ve Callao’da "organize suçla mücadele" gerekçesi öne sürülerek 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ulusa sesleniş konuşmasında, "Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye büyük acı yaşatıyor ve ülke ekonomisine zarar veriyor" dedi.

Ülkede "barış ve huzuru tesis edeceklerini" öne süren Jeri, yerel saatte 00.00'dan itibaren Lima ve liman kenti Callao'da 30 gün süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Jeri, "Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır. Bugün tarihi değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, ülkemizin barış ve huzurunu yeniden sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TEMEL HAKLAR HEDEF ALINDI

El Peruano gazetesinde yayımlanan karara göre, OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve "kişisel güvenlik" gibi bazı temel haklar engellenecek.

Silahlı Kuvvetler, otobüs durakları, metro istasyonları, kamu kurumları ve eylemlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezecek.

NE OLMUŞTU?

Ülkede son haftalarda, özellikle Lima'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi hükümete ve ülkede artan şiddet olaylarına tepki göstermişti.

Ölüm Kayıt Bilgi Sistemi verilerine göre, temmuz-eylül döneminde Peru’da 575 cinayet işlendi.

Peru'da, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin görevinden azledilmesinin ardından 16 Ekim'de düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 78'i polis olmak üzere 102 kişi yaralanmıştı.