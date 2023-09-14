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Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 03:03
  • Giriş: 14.09.2023 03:03
  • Güncelleme: 14.09.2023 03:03
Kaynak: AA
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Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu minibüsünün damperli kamyonla çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ülkenin Arequipa kentine bağlı Panamericana Güney otoyolunda meydana gelen kazada, yolcu minibüsü karşı yönden gelen damperli kamyonla çarpıştı.

Kazada, 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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