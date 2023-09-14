Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Kaynak: AA
BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu minibüsünün damperli kamyonla çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Ülkenin Arequipa kentine bağlı Panamericana Güney otoyolunda meydana gelen kazada, yolcu minibüsü karşı yönden gelen damperli kamyonla çarpıştı.
Kazada, 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.