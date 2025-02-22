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Peru’da alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 3 ölü, 74 yaralı

Peru’da bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Faciada 3 kişi hayatını kaybederken 74 kişi yaralandı.

Dünya
  • 22.02.2025 17:15
  • Giriş: 22.02.2025 17:15
  • Güncelleme: 22.02.2025 17:19
Kaynak: İHA
Peru’da alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 3 ölü, 74 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru’da bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı.

Peru’nın Trujillo kentindeki Real Plaza alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yetkisi Gelqui Gomez yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını belirtti.

Çatının çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam ediyor.

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