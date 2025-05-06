Peru’da kaçak madenciler, 13 maden işçisini öldürdü: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Peru’da geçtiğimiz ay kaçırılan 13 maden işçisi, kaçak madenciler tarafından öldürüldü.
Peru’nun kuzeyindeki Pataz bölgesinde kaçak madenciler tarafından geçtiğimiz ay kaçırılan 13 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, söz konusu bölgedeki madencilik faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldı.
Boluarte, silahlı kuvvetlere kapsamlı talimatlar verdiğini belirterek, "Pataz'da yaşanan trajik olayın ardından, kasabada akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdik" dedi.
Boluarte, ordunun maden işletmecisi Poderosa'nın faaliyet gösterdiği bölgeyi kontrol altına alacağını belirtti.
Peru Madencilik ve Enerji Bakanı Morge Montoro, madencilik faaliyetlerinin askıya alınmasının 30 gün daha uzatılabileceğini açıkladı.
Poderosa, Pataz'da yaklaşık 40 kişinin suç çeteleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.