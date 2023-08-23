Peru’da orman yangını: 2 ölü, 12 yaralı

Peru’nun Apurimac bölgesinde pazar günü başlayan orman yangınında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 12 yaralandı.

Alevlere müdahale sürüyor.

Peru’nun Apurimac bölgesine bağlı Aymaraes ilinde 20 Ağustos’ta çıkan orman yangını devam ediyor.

Şu ana kadar 200 hektarlık alan küle dönerken, çok sayıda hayvan öldü.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, yangında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Yaralıların çoğunun durumunun ciddi olduğu, orduya ait helikopterlerle başkent Lima’ya götürüldüğü aktarıldı.

Alevlere müdahale sürüyor.