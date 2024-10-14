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Peruğundan uyuşturucu çıktı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2024 16:49
  • Giriş: 14.10.2024 16:49
  • Güncelleme: 14.10.2024 16:49
Kaynak: DHA
Peruğundan uyuşturucu çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda kadının başındaki perukta ve elindeki içecek kutusunda 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir eve operasyon düzenledi. Evde, kadın şüphelinin başındaki peruğun altında ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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