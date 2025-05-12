Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pervin Buldan aktardı: Selahattin Demirtaş'tan PKK'nin fesih kararına ilişkin mesaj

DEM Partili Pervin Buldan, ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'ın PKK'nin fesih kararına ilişkin mesajını paylaştı. Demirtaş, mesajında "Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 12.05.2025 15:50
  • Giriş: 12.05.2025 15:50
  • Güncelleme: 12.05.2025 16:01
Kaynak: Haber Merkezi
Pervin Buldan aktardı: Selahattin Demirtaş'tan PKK'nin fesih kararına ilişkin mesaj
Fotoğraf: DepoPhotos

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın mesajı aktardı. Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

PKK, silah bırakma ve fesih kararını açıkladı
DEM Parti, Meclisi işaret etti: "Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz"
Bakan Fidandan PKKnin fesih kararına ilişkin açıklama: Atılacak pratik adımlar var
PKKnin fesih kararını dünya basını nasıl gördü?
PKKnin fesih kararı sonrası AKPden ilk açıklama
BirGün'e Abone Ol