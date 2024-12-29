Pervin Buldan'dan açıklama: Abdullah Öcalan, PKK'ye ne zaman çağrı yapacak?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Dün gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Öcalan açıklamasında, "Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

Görüşmeye ilişkin ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Yılbaşı ertesi siyasi partilerden randevu talep edeceğiz" dedi.

Buldan, "Biz görüşmelerimizi gerçekleştirdikten sonra muhtemelen kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR DÖNEMİ DAHA HEBA ETMEMEK GEREKİYOR"

Serbestiyet’ten Hilal Köylü'ye de değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları" diye konuştu.

"DEVİR BARIŞ VE DEMOKRASİ DEVRİ"

"Ben her zaman umutuyum barış konusunda" diyen Buldan, şunları söyledi: "Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı’da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri."

ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

Buldan ayrıca Abdullah Öcalan’ın PKK’ye ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.

ABDULLAH ÖCALAN'IN MESAJI

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verildi.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.