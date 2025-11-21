Pervin Buldan'dan "ana muhalefet" paylaşımı: Önce paylaştı, sonra sildi

İmralı’ya gitme kararının alındığı komisyon toplantısının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve Meclis Başkanı Kurtulmuş’a sosyal medya hesabından teşekkür eden DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

X sosyal medya platformu hesabında "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullanan Buldan, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Buldan’ın paylaşımını silmesi üzerine, diğer sosyal medya paylaşımları üzerinden kendisine 'paylaşımı neden sildiği', 'ne kastettiği' gibi sorular yöneltildiği görüldü.