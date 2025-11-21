Giriş / Abone Ol
Pervin Buldan'dan "ana muhalefet" paylaşımı: Önce paylaştı, sonra sildi

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, sosyal medya hesabında "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı. Paylaşımını kısa bir süre sonra silen Buldan, sosyal medyada tepki çekti.

Güncel
  • 21.11.2025 21:57
  • Giriş: 21.11.2025 21:57
  • Güncelleme: 21.11.2025 22:21
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

İmralı’ya gitme kararının alındığı komisyon toplantısının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve Meclis Başkanı Kurtulmuş’a sosyal medya hesabından teşekkür eden DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

X sosyal medya platformu hesabında "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullanan Buldan, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Buldan’ın paylaşımını silmesi üzerine, diğer sosyal medya paylaşımları üzerinden kendisine 'paylaşımı neden sildiği', 'ne kastettiği' gibi sorular yöneltildiği görüldü.

