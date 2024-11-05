Pervin Buldan'dan "DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" diyen Burcu Köksal'a yanıt

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına rağmen protestoya katılmayan Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yanıt verdi.

Burcu Köksal'ın gerekçe olarak "Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam" açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan, "Biz sana ölüyoruz…" şeklinde yanıt verdi.

KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Burcu Köksal tv100 yayınında şu açıklamaları yapmıştı:

"Ben Cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam.

'DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM'

(Esenyurt'taki mitingi) Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net."