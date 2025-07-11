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Pervin Buldan'dan Erdoğan'a teşekkür telefonu

DEM Partili Buldan, PKK mensubu ilk grubun silah bırakmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak sürece olan "katkılarından dolayı" teşekkür etti.

Siyaset
  • 11.07.2025 16:13
  • Giriş: 11.07.2025 16:13
  • Güncelleme: 11.07.2025 16:24
Kaynak: AA
Pervin Buldan'dan Erdoğan'a teşekkür telefonu
Fotoğraf: AA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK'li bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

Buldan görüşmede, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürece "katkılarından dolayı" teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Bahçeliden Pervin Buldana teşekkür telefonu
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