Pervin Buldan'dan Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'a komisyon teşekkürü: “Tarihi önem ve kıymette”

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, komisyondan İmralı’ya gitme kararının çıkması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Numan Kurtulmuş’la birlikte karara katkı sunan siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür açıklaması yaptı.

Buldan X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“DEMOKRATİK TÜRKİYE’NİN İNŞASINA DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ”

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alması tarihi önem ve kıymettedir. Bu kararla birlikte Kürt sorununun çözümüne ve demokratik Türkiye’nin inşasına daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Komisyonun çalışmalarında ve aldığı kararda büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ezberleri bozan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, komisyon çalışmalarındaki yapıcı rolüyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a, karara katkı sunan siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür ediyorum."