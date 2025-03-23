Pervin Buldan'dan Mansur Yavaş'a: "Faşo"

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün Saraçhane'de yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yavaş'a yönelik "Faşo" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş, dün Saraçhane'deki halk buluşmasında yaptığı açıklamada, "Protesto hakkı, anayasal bir hak. Bu hak bile kullanılırken, görüyoruz bir sürü zorluk çekiliyor. Burada da ayrıcalık var. Dün İzmir’de bütün gösteriler yasaklanmışken, bir partinin mitingine izin verildi" demişti.

Yavaş, "Yine aynı şekilde dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere bugün Twitter’da gördük, polisler pamuk şekeri verirken. Doğrusu aynı şekilde emniyet güçlerinden, buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.