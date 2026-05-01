Pervin Buldan'dan Selahattin Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Buldan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buldan, açıklamasında, eski HDP Eş Genel Başkanı 9 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu olan Demirtaş'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Demirtaş'ın mesajını paylaşan Buldan'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettim. Herkese selam ve sevgilerini iletti."