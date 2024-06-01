Pervin Buldan'dan Tansu Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
Eşini faili meçhul bir cinayetle Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Özer Uçuran Çiller'n ölümüyle ilgili Tansu Çiller'e seslenerek, "Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" dedi.
HDP'nin eski eş genel başkanı Pervin Buldan, kocası Özer Uçuran Çiller bugün ölen eski başbakan Tansu Çiller'e seslendi.
Çiller'in ölüm haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan, 2 gün sonra eşi Savaş Buldan ile Kürt iş insanları Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ın 30. ölüm yıldönümü olduğunu hatırlattı.
Buldan, şu paylaşımı yaptı:
Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın 30. Katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle. https://t.co/p29EaXxK4j— Pervin BULDAN (@PervinBuldan) June 1, 2024
Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın cansız bedeni, İstanbul'da 1994 yılında Yeşilköy'de bir otelin çıkışında kaçırıldıktan iki gün sonra bulunmuştu. Cinayet, faili meçhul kaldı. O dönem Tansu Çiller başbakandı.
İsmi faili meçhul cinayetlerle anılan eski başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in kocası Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizinin ardından ölmüştü.