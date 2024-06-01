Pervin Buldan'dan Tansu Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Eşini faili meçhul bir cinayetle Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Özer Uçuran Çiller'n ölümüyle ilgili Tansu Çiller'e seslenerek, "Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" dedi.

Güncel 01.06.2024 12:54 Giriş: 01.06.2024 12:54

Güncelleme: 01.06.2024 13:02 Kaynak: Haber Merkezi

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