Pervin Buldan, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti

İmralı heyetinde yer alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Pervin Buldan, Kandıra ve Gebze Cezaevlerinde bulunan kadın siyasetçileri ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Buldan İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son ziyaret hakkında bilgi verdi.

Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'nde önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret eden Buldan, Öcalan’ın mesajını iletti.

"SÜRECİ KIYMETLİ BULUYORUZ"

Yüksekdağ ise “Sayın Öcalan’ın başlattığı süreci oldukça kıymetli görüyoruz. Bu süreç, emek ve özgürlük mücadelemizin yeni bir aşaması olac"aktır. Bütün samimiyetimizle arkasında duracağız” ifadelerini kullandı.

Buldan geçen hafta da Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve diğer kadın siyasetçileri ziyaret etmişti.