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Pervin Buldan: Hayırlara vesile olsun

PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama yapan DEM Partili Pervin Buldan, "Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Hayırlara vesile olsun" dedi.

Güncel
  • 12.05.2025 10:52
  • Giriş: 12.05.2025 10:52
  • Güncelleme: 12.05.2025 11:05
Kaynak: Haber Merkezi
Pervin Buldan: Hayırlara vesile olsun
Fotoğraf: DepoPhotos

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin BuldanPKK'nin silah bırakma ve fesih kararına ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

"Hayırlara vesile olsun" diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya Önder görebilseydi keşke, hayırlara vesile olsun."

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5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı.

Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

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