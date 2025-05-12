Pervin Buldan: Hayırlara vesile olsun

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararına ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

"Hayırlara vesile olsun" diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya Önder görebilseydi keşke, hayırlara vesile olsun."